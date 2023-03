Non si può certo dire che Alexander Blessin abbia lasciato un buon ricordo di sé nell'ambiente del Genoa.



Alla lista dei tanti giocatori che nel recente passato non hanno risparmiato critiche all'ex tecnico rossoblù, esonerato a inizio dicembre, per il suo modo di rapportarsi con lo spogliatoio si aggiunge ora anche Andrea Masiello.



Il 37enne difensore toscano, approdato a inizio stagione al Sudtirol dopo essere rimasto svincolato dal Genoa, in un'intervista comparsa oggi su Repubblica non risparmi stilettate nei confronti dell'allenatore tedesco con cui ha lavorato nel passato campionato: "Blessin mi faceva i complimenti per come mi allenavo e per la mia professionalità - ha raccontato Masiello - Poi, però, non mi ha fatto giocare neanche un minuto, neanche all'ultima giornata contro il Bologna quando ormai eravamo retrocessi. Un po' più di rispetto e considerazioni io, ma anche altri che negli ultimi anni avevano tirato la carretta e sempre portato il Genoa in salvo, l'avremmo meritata".



Masiello racconta poi come la proposta pervenutagli la passata estate di entrare a far parte dello staff tecnico del Grifone non fosse un'idea di Blessin: "Non me l'ha chiesto lui, ma Spors. Ed io ho cortesemente rifiutato. Non potevo collaborare con un allenatore che conoscevo così poco, non so l'inglese e avevo ancora voglia di giocare".