Genoa, Bani rifiuta la MLS e prolunga il suo contratto

Mattia Bani continuerà ad essere un giocatore del Genoa almeno fino al 30 giugno 2026.



Come riporta l'emittente televisiva genovese Primocanale, il difensore toscano, che il mese scorso ha celebrato i 30 anni di età, ha raggiunto l'accordo con il club rossoblù per proseguire il rapporto in essere la cui scadenza era programmata al termine dell'attuale stagione. Un accordo che di fatto spegne le sirene di mercato provenienti da oltreoceano per l'esperto centrale nativo di Borgo San Lorenzo. Nei giorni scorsi, infatti, Bani era finito nel mirino di alcune franchigie statunitense, che avrebbero voluto portare l'ex di Chievo e Bologna in MLS.



Cresciuto nella Primavera rossoblù ma poi costretto a risalire le gerarchie del calcio nostrano ripartenza dall'Eccellenza, Bani era tornato una prima volta al Grifone nell'estate 2020. Nel gennaio successivo era stato però dirottato in prestito al Parma, per poi fare rientro definitivo in rossoblù nell'estate seguente. Diventato vicecapitano e perno insostituibile nello scacchiere di mister Gilardino fin dal passato campionato in Serie B, Bani vanta attualmente 85 presenze e tre reti con i liguri. I gettoni collezionati in Serie A sono invece 135 in totale, impreziositi da cinque gol.