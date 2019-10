Doppia seduta d'allenamento quest'oggi per il Genoa che nel centro sportivo di Pegli sta preparando la delicata sfida di sabato sera con il Milan.



Mister Andreazzoli ha suddiviso i giocatori in due gruppi, sottoponendone ciascuno a carichi di lavoro differenziato.



Da segnalare il miglioramento delle condizioni fisiche di Antonio Barreca, uscito malconcio domenica pomeriggio dall'Olimpico biancoceleste. Nonostante i buoni segnali, tuttavia, la sua presenza in campo contro i rossoneri resta in dubbio.