Non c'è ancora all'ufficio vita ma in Uruguay sono ormai convinti che il Genoa sia riuscito a battere l'Inter nella corsa ad Alan Matturro.



Secondo diversi media sudamericani, il Grifone avrebbe raggiunto già l'accordo sia con il difensore che con il suo club, il defensor Sporting. Il ragazzo dovrebbe sbarcare in Italia già a gennaio per firmare un contratto quadriennale. Alla società uruguaiana invece andranno cerca 3,5 milioni di euro, bonus compresi.



Su Matturro era da tempo attiva anche l'Inter che però non è riuscita ad anticipare l'intervento del Genoa, abile nel chiudere la trattativa prima dei nerazzurri.