Intervistato da AM 970 Universal in Uruguay il presidente del Defensor Sporting, Alberto Ward ha svelato che per il baby talento Alan Matturro, 18enne difensore centrale mancino, la corsa mercato si sta per concludere.



Corteggiato dall'Inter, il difesnore uruguaiano è in realtà a un passo dal Genoa: "È praticamente chiusa con loro" per un affare da 3 milioni di euro più 1 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.