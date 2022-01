E' durata due anni esatti la seconda parentesi al Genoa di Valon Behrami.



Il centrocampista svizzero, che era tornato al Grifone nel gennaio 2020 quindici anni dopo la sua prima esperienza, nelle scorse ore ha rescisso il contratto che lo legava ai rossoblù fino al termine della stagione in corso.



Malgrado le 37 primavere ormai imminenti, Behrami non pare tuttavia per nulla intenzionato ad abbandonare il calcio giocato. Su di lui è forte l'interesse del Brescia, dove tra l'altro ritroverebbe il fresco ex compagno al Grifone Stefano Sabelli.



Se la trattativa andasse in porto, per l'elvetico d'origine kosovare si tratterebbe del dodicesimo club in carriera, il settimo in Italia.