"Tornare al Genoa è stata la scelta giusta, sono molto felice ed era quello che volevo". Valon Behrami non ha dubbi: vestire nuovamente la maglia rossoblu ad oltre 15 anni dalla prima volta era ciò che gli serviva dopo la negativa parentesi al Sion di inizio stagione.



"In Serie A mi sento rinato - ha raccontato Il centrocampista elvetico all'emittente Svizzera RSI - è chiaro che la presenza di Davide Nicola in panchina abbia avuto il suo grande peso: lui mi conosce e sa quello che posso dare".



Nonostante una situazione di classifica non felicissima, verrà mi è convinto che il suo Genoa abbia le carte in regola per tirarsi fuori dalla zona retrocessione: "Ci sono le condizioni per far bene, l'ambiente di Genova è particolare e la tifoseria è molto esigente. Bisogna lavorare in maniera costante, solo così potremo raggiungere la salvezza, il nostro obiettivo stagionale".