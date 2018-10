Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, autore del gol del pareggio contro la Juventus, ha una dedica speciale e la svela a Sky Sport: "La rete è per mia mamma: ieri era la giornata internazionale del tumore al seno, mia madre lo ha sconfitto 6 anni fa. Quindi questo gol è per lei che era qui a vedermi". E' il primo gol stagionale per il centrocampista cresciuto nell'Inter, arrivato dal Verona e voluto da Ballardini. Ora è sua la prima firma del nuovo Genoa di Ivan Juric. E la dedica è da ragazzo d'oro.