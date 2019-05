L'annata del suo Genoa è terminata, con il tanto atteso lieto fine, la scorsa domenica. Ma i verdetti stagionali che attendono Daniel Bessa non sono affatto finiti.

Il centrocampista italo-brasiliano sarà infatti uno spettatore altamente interessato della sfida tutta veneta che a partire da giovedì opporrà nella finale play-off di Serie B Verona e Cittadella.



Sbarcato in prestito in Liguria nel gennaio 2018, il 26enne nativo di San Paolo potrebbe essere riscattato dal Grifone a fine giugno a patto che i rossoblù decidano di versare i 5 milioni stabiliti a suo tempo nelle casse del Verona. Una decisione che al momento la dirigenza rossoblù non ha ancora preso ma che la volontà del giocatore potrebbe indirizzare in maniera decisiva.



In caso di promozione della formazione scaligera potrebbe infatti essere lo stesso Bessa a chiedere di poter ritornare alla base.



Un decisione che riguarderà da vicino anche l'Inter, squadra nel cui settore giovanile si è formato il centrocampista. I nerazzurri hanno mantenuto su di lui un piccolo margine di ricavo in caso di futuro passaggio definitivo del giocatore da un club ad un altro.