Tra i giocatori del Genoa più commossi domenica sera, al termine della sfida con la Fiorentina valsa la salvezza ai rossoblù, c'era anche Davide Biraschi. Al fischio finale il difensore laziale è scoppiato, come altri compagni, in un pianto liberatorio per sfogare le tensioni accumulate in una stagione lunga e difficile.



Poco dopo, in zona mista, Biraschi ha avuto anche modo di parlare del proprio futuro. Pur essendo seguito da diversi club, l'ex Avellino promette di voler continuare la sua avventura in riva al Mar Ligure: "Il prossimo anno sarà il quarto in cui vestirò questa maglia e ne sono orgoglioso: è la squadra che mi ha portato in Serie A, che ha realizzato il sogno che avevo fin da bambino. Al Genoa devo tutto e spero di vestire questi colori il più a lungo possibile.”



Ora tocca alla dirigenza rossoblù dare un seguito a questa inequivocabile dichiarazione d'intenti.