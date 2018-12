Presente questa mattina assieme ad alcuni compagni di squadra e a mister Prandelli all'inaugurazione de La Casa del Grifone, uno spazio dedicato ai piccoli tifosi in cura presso l'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova, il centrocampista rossoblù Daniel Bessa ha parlato al sito ufficiale del club del difficile momento attraversato dalla squadra: " La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite… Il sostegno del pubblico in casa regala una spinta in più, anche lo scorso campionato al ritorno abbiamo fatto il maggior bottino di punti al Ferraris rispetto ai viaggi fuori casa. Mister Prandelli sta dando tranquillità. Speriamo di poterlo ripagare sul campo di tutto il lavoro che stiamo sviluppando giorno dopo giorno”.



Riguardo al meritevole intento della giornata odierna, a favori dei bambini, Bessa ha poi aggiunto:

“Siamo venuti per loro. E per conoscere questo progetto di cui siamo orgogliosi. Personalmente ho vissuto l’esperienza di un famigliare ricoverato per anni in una struttura, è importante fare di più e approfondire questo lato della vita”.