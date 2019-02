Ci sarà anche Daniel Bessa tra i giocatori del Genoa che Cesare Prandelli potrà avere a disposizione domenica pomeriggio per affrontare la Lazio.



Il centrocampista italo-brasiliano, che per tutta la settimana si è allenato in disparte rispetto al resto dei compagni a causa di un fastidio muscolare, nella seduta di questa mattina è finalmente tornato in gruppo, svolgendo l'intera sessione senza alcun tipo di problema.



A questo punto per la sfida con i biancocelesti gli unici assenti sicuri tra le fila del Grifone saranno gli acciaccati di lungo corso Mazzitelli, Favilli e Lapadula, oltre a Hiljemark la cui stagione si è di fatto conclusa al termine del girone d'andata.