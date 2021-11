L'emergenza infortuni che coinvolge il reparto d'attacco del Genoa costringerà Andriy Shevchenko ad adottare soluzioni inedite sul fronte offensivo in occasione della sua gara debutto domenica sera contro la Roma.



Con Caicedo, Destro e Kallon fuori causa per questioni muscolari, il tecnico ucraino potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto al giovane Flavio Bianchi. Per l'ex capitano della Primavera rossoblù, autore del gol del 2-2 quindici giorni fa ad Empoli, si tratterebbe del secondo gettone di presenza da titolare in Serie A, dopo l'esordio fatto registrare a Salerno lo scorso 2 ottobre.