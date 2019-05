30/6/2003: 28.141.336

30/6/2004: 34.379.368

30/6/2005: 33.892.892

30/6/2006: 22.089.737

30/6/2007: 35.350.765

30/6/2008: 80.245.948

31/12/2008: 122.414.072

31/12/2009: 169.358.884

31/12/2010: 206.318.040

31/12/2011: 285.330.754

31/12/2012: 289.147.633

31/12/2013: 236.557.697

31/12/2014: 173.816.319

31/12/2015: 189.659.138

31/12/2016: 188.601.645

31/12/2017: 173.302.994 (il dato riportato nel bilancio consolidato al 31/12/2018 è di 175.198.785 euro)

31/12/2018: 203.635.586 (bilancio consolidato)

30/6/2003: --- 9.485.203

30/6/2004: --- 13.299.880

30/6/2005: --- 14.546.309

30/6/2006: --- 8.026.996 (tesserati 7.538.783)

30/7/2007: ----- 16.451.334 (tesserati 15.743.881)

30/6/2008: ----- 26.155.134 (tesserati 24.244.038)

31/12/2008: ---- 18.031.437 (tesserati 16.731.122)

31/12/2009: ---- 39.064.081 (tesserati 36.061.335)

31/12/2010: ---- 49.252.436 (tesserati 45.808.618)

31/12/2011: ---- 49.430.875 (tesserati 45.645.659)

31/12/2012: ---- 50.993.456 (tesserati 47.206.127)

31/12/2013: ---- 51.790.383 (tesserati 48.066.808)

31/12/2014: ---- 44.239.554 (tesserati 40.797.743)

31/12/2015: ---- 44.014.752 (tesserati 40.784.376)

31/12/2016: ---- 46.193.510 (tesserati 42.361.363)

31/12/2017: ---- 48.537.376 (tesserati 44.590.595)

31/12/2018: ---- 52.510.633 (tesserati 48.338.978)

30/6/2006: ------ 28

30/6/2007: ------ 35

30/6/2008 ------ 36

31/12/2008: --- 43

31/12/2009: --- 47

31/12/2010: --- 42

31/12/2011: --- 39

31/12/2012: --- 40

31/12/2013: --- 44

31/12/2014: --- 35

31/12/2015: --- 35

31/12/2016: --- 39

31/12/2017: --- 43

31/12/2018: --- 48

Come volevasi dimostrare. Poco meno di due mesi fa, al termine di una lunga analisi sui bilanci annuali del Genoa a partire dal 2003,societari in profondo rosso ( LEGGI QUI ).Ciò che la lettura del bilancio genoano al 31 dicembre 2018 ha confermato in pieno.Siamo stati veggenti? Assolutamente no. Più modestamente,, e che continua a fare delle. La lettura dell'ultimo documento di bilancio non si limita a confermare un trend cui per il momento gli amministratori del Genoa non trovano alternativa né rimedio, ma offre anche alcuni segnali sulla struttura della spesa e dell'indebitamento societari.Tocca ripetersi anche nei titoli dei paragrafi. Ma non si può fare altrimenti, dato che: il 2446 (riduzione di un terzo del capitale sociale) e il 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).​Durante i primi anni questa situazione è stata risolta grazie. Ma a partire da un certo momentoper rimettere a posto i conti. Dapprima esse hanno contribuito ad aggiustare la situazione, per poi diventare la risorsa preponderante o unica.Con la conclusione dell'anno solare, come sta scritto anche nella nota del revisore indipendente Nexia Audirevi,“al netto degli effetti della plusvalenza di circa 24,5 milioni, realizzata in data 30 dicembre 2013 dalla controllante Genoa Cricket and Foootball Club S.p.A. a seguito dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda relativo all'area commerciale legata allo sfruttamento del Brand Genoa, nella società Genoa Image S.r.l. interamente controllata”.Dunque si tratta di condizioni da articolo 2447 del Codice Civile. Che però, come viene esplicitato sia nella relazione del revisore indipendente, sia nella relazione sulla gestione,che ha permesso di realizzare “importanti plusvalenze per Euro 34,7 milioni”. Ciò che ha consentito di uscire dalle secche degli articoli 2447 e 2446.Quanto alle plusvalenze realizzate, come scritto nella relazione sulla gestione, esse sono ricavate dalle cessioni di Krzysztofal, di Lucaallae di Pina Nunes al. Conosceremo le cifre esatte soltanto quando potremo leggere il bilancio al 31 dicembre 2019, a meno che nel frattempo il club rossoblu volesse cortesemente fornire lumi in un impeto di trasparenza., grazie alle cessioni di Pietroal Monaco e di Ricardoal Racing Club. Ma la lettura dei numeri reali, a un anno di distanza, racconta una realtà diversa. In quel caso i conti sono stati aggiustati soltanto dalla plusvalenza su Pellegri (20.172.727 euro), dato che quella su Centurion è stata pochissima cosa (144.219 euro). Ma è il dato generale sulle plusvalenze, unito all'accresciuto incasso da cessione dei diritti televisivi, a suscitare altre considerazioni.La tabella che vi riportiamo qui sotto illustra le plusvalenze da calciomercato realizzate dal Genoa durante l'anno solare 2018.. Dunque il club guidato da Enrico Preziosi si avvicina alla soglia dei. E se ci si limitasse a considerare questo dato, verrebbe da dire: chapeau! Non si tratta del massimo storico durante la gestione di Preziosi (il bilancio al 31 dicembre 2012 registrò plusvalenze per 54.369.195 euro, quello chiuso l'anno precedente andò oltre con 62.162.043 euro), però rimane una cifra estremamente rilevante. E tuttaviaFra questi, un altro di carattere positivo:, che da un anno all'altro è balzato da 36.693.734 euro a 43.184.952 euro, con un incremento di 6.491.218 euro. E in questo caso siamo davvero davanti a un massimo storico, dato che il precedente picco era stato realizzato coi 39.338.378 euro del bilancio al 31 dicembre 2015. Ma dati per assunti questi (grassi) numeri, viene da chiedersi:Perché l'aumentare del debito genoanoricavato dalla lettura dell'ultimo bilancio d'esercizio. E di questo debito bisogna fare una valutazione analitica, disaggregando i singoli elementi che lo compongono.Fino all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, il documento di bilancio del Genoa faceva riferimento esclusivamente all'azienda Genoa Cricket and Football Club SPA. InveceQuesto comporta che fra i dati del bilancio civilistico (relativo al solo Genoa Cricket and Football Club SPA) e del bilancio consolidato (con Genoa Cricket and Football Club SPA più Genoa Image SRL) possano esservi degli scostamenti su alcune voci del debito. Ciò è riscontrabile se vengono confrontate le singole voci di debito al 31 dicembre 2017 per come sono riportate nel documento di bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, e le stesse voci del debito al 31 dicembre 2017 per come erano riportate nel bilancio al 31 dicembre 2017.Il dato di bilancio al 31 dicembre 2018 fotografa un debito che si attesta sui 203.635.586 euro (da bilancio consolidato)., poiché a fine 2012 il debito genoano viaggiava verso i 300 milioni di euro:* elaborazione Calciomercato.comMa rimane il fatto che la tendenza verso l'abbattimento del debito, avviata con l'esercizio 2014, risulti pienamente contraddetta dall'ultimo esercizio.Le nostre elaborazioni dimostrano che. Il debito verso leè sceso a 9.023.282 euro dopo aver toccato un picco di 24.908.977 euro nel bilancio al 31 dicembre 2012. Il debito verso iè stato abbattuto a 4.183.581 euro dopo aver raggiunto quota 31.707.310 euro nel 2012. Rimangono alti i debiti, che toccano quota 58.673.032 euro, ma si tratta di una cifra in discesa rispetto ai 63.255.955 euro dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. Diminuisce anche il debito verso gli, che si attesta a quota 1.119.170 euro dopo aver toccato 3.533.402 euro col bilancio al 31 dicembre 2013. E si registra ulteriori diminuzioni sia alle voci(15.532.918 euro, dopo aver toccato il picco coi 51.831.713 euro del bilancio 2016) e(49.919.727 euro, con un massimo di 59.478.752 euro raggiunto col bilancio al 31 dicembre 2011).In primo luogo, c'è da guardare all'unica voce di debito che cresce mentre le altre diminuiscono: quella etichettata comeNel bilancio al 31 dicembre 2018 questa voce s'impenna: 65.184.626 euro, soltanto in parte compensati da crediti per 58.072.719 euro, e comunque al massimo storico dato che il precedente picco era stato toccato coi 52.851.345 euro del 2011.Ma bisogna tenere anche conto dei costi. Come riferisce la tabella pubblicata dalla Figc, il Genoa è al settimo posto fra le società di Serie A per spesa in commissioni per agenti e intermediazioni ().. Ma è soprattutto il costo del lavoro a sembrare fuori controllo.Ancora una volta vi proponiamo due elaborazioni diLa prima riguarda la voce “”, che a partire dal bilancio al 30 giugno 2006 s'arricchisce col dato specifico relativo ai tesserati. Le cifre dimostrano che, dopo lo sforzo di ridimensionare i costi avviato nell'anno solare 2014, le cifre siano risalite fino a toccare un nuovo massimo storico:*elaborazione Calciomercato.comE lo stesso discorso vale riguardo al numero deiati, che nell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre tocca quota 48:* elaborazione Calciomercato.comLa tabella che riportiamo qui sotto, prelevata dal bilancio appena pubblicato, riferisce che il personale “mediamente in forza” durante l'esercizio 2018 ha toccato quota 172, ben 13 in più rispetto all'esercizio dell'anno precedente.E rispetto a ciò si promette d'insistere nella, come si legge nella relazione sulla gestione alle pagine 4 (dove si parla di “(...) migliorare ulteriormente il risultato relativo alle plusvalenze realizzate con conseguente ottenimento di flussi di cassa sufficienti al sostegno finanziario del Gruppo (...)”) e 7 (dove si parla del valore iscritto a bilancio alla vice “diritti pluriennali di calciatori”, e si sottolinea che “tale valore rileva un complessivo aumento degli investimenti in acquisizione calciatori ma risulta necessario evidenziare come il valore contabile di alcuni calciatori risulti notevolmente sottostimato rispetto ai valori di mercato, anche sulla base di offerte ricevute per l'acquisizione di alcuni calciatori nel corso dell'ultima sessione di mercato”).