Bilancio al 31/12/2009 : risultato d'esercizio negativo per -598.212 euro e patrimonio netto pari a 3.457.940, con riduzione di oltre un terzo del capitale sociale e situazione da articolo 2446 del Codice Civile; l'azionista di riferimento rinuncia a parte di un finanziamento soci per 1 milione di euro e ciò basta per riportare il patrimonio netto sopra la linea di galleggiamento.

: risultato d'esercizio negativo per -598.212 euro e patrimonio netto pari a 3.457.940, con riduzione di oltre un terzo del capitale sociale e situazione da articolo 2446 del Codice Civile; l'azionista di riferimento rinuncia a parte di un finanziamento soci per 1 milione di euro e ciò basta per riportare il patrimonio netto sopra la linea di galleggiamento. Bilancio al 31/12/2010 : risultato d'esercizio negativo per -16.964.796 euro e patrimonio netto pari a 1.068.234 euro, ciò che comporta una situazione da articolo 2446 del Codice Civile; gli amministratori della società smorzano l'allarme facendo notare che durante il calciomercato di gennaio sono state realizzate plusvalenze per circa 8,5 milioni di euro, e inoltre l'azionista di maggioranza “ha rinnovato il suo impegno a intervenire”, dunque si decide di riportare la perdita a nuovo scaricandola sul bilancio dell'anno successivo.

: risultato d'esercizio negativo per -16.964.796 euro e patrimonio netto pari a 1.068.234 euro, ciò che comporta una situazione da articolo 2446 del Codice Civile; gli amministratori della società smorzano l'allarme facendo notare che durante il calciomercato di gennaio sono state realizzate plusvalenze per circa 8,5 milioni di euro, e inoltre l'azionista di maggioranza “ha rinnovato il suo impegno a intervenire”, dunque si decide di riportare la perdita a nuovo scaricandola sul bilancio dell'anno successivo. Bilancio al 31/12/2011 : risultato d'esercizio negativo per -67.494 euro e patrimonio netto pari a 1.000.474 euro, con situazione ancora una volta da articolo 2446 del Codice Civile; l'azionista di riferimento ripiana attraverso la rinuncia a 8 milioni di euro per finanziamenti infruttiferi.

: risultato d'esercizio negativo per -67.494 euro e patrimonio netto pari a 1.000.474 euro, con situazione ancora una volta da articolo 2446 del Codice Civile; l'azionista di riferimento ripiana attraverso la rinuncia a 8 milioni di euro per finanziamenti infruttiferi. Bilancio al 31/12/2012: risultato d'esercizio negativo per -14.846.953 euro e patrimonio netto pari a 1.153.787, con situazione da articolo 2446 del Codice Civile; l'azionista di riferimento interviene attraverso la rinuncia a un precedente finanziamento soci e con ulteriore versamento da 750 mila euro, mentre un residuo di perdita da 5.468.043 euro viene riportata a nuovo. Da notare che, nella relazione sulla gestione, vengono segnalate plusvalenze per circa 7,5 milioni di euro realizzate durante il calciomercato di gennaio 2013. La premessa di una prassi che si consoliderà negli esercizi successivi: il bilancio annuale che dura 13 mesi.

. E grande plusvalenza realizzata da Enrico Preziosi, che in estate ha portato il calciatore a GenovaCosì l'affare è stato raccontato dai media, che ne hanno approfittato per allungare la lista delle plusvalenze realizzate dal presidente genoano e glorificarlo come un genio del calciomercato.O ci si trova davanti a un'altra bolla narrativa che non resisterebbe alla puntura di spillo?L'analisi dei documenti ufficiali mostra una realtà ben diversa. Non soltanto riguardo al trasferimento di Piatek, ma anche e soprattutto se si fa riferimento ai dati di lungo periodo. Che una volta passati al setaccio sollecitano interrogativi non ammessi dentro la bolla narrativa.Domande cui andiamo a rispondere nel dettaglio, dopo avere analizzato i bilanci annuali genoani dal 2004 fino all'ultimo depositato, quello chiuso al 31 dicembre 2017.L'analisi parte da una data:È il giorno dell'assemblea annuale dei soci del Genoa, al termine della quale viene approvato il bilancio chiuso il 30 giugno., in parte ripianati per 5.910.212 euro. La restante perdita di 5.567.934 euro è riportata a nuovo, cioè scaricata sul successivo bilancio d'esercizio. In virtù di questi numeri ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2446 del Codice Civile. Quello che impone la convocazione dell'assemblea dei soci qualora le perdite d'esercizio portino alla diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale. Questa è la regola, che però nella prassi trova mille eccezioni. Ai soci viene spiegato che la promozione in Serie B conseguita al termine della stagione precedente, e la prospettiva di giocare un campionato di qualità irripetibile dato che prevede la partecipazione di squadre come Juventus e Napoli, hanno permesso di negoziare vantaggiosi contratti televisivi e di sponsorizzazione. Inoltre viene riferito che, rispetto alla data di chiusura dei conti, sono state realizzate plusvalenze da calciomercato per circa 1,4 milioni di euro e che “nei prossimi due mesi dovrebbero essere realizzate importanti operazioni dalle quali potrebbe sortire un ulteriore effetto positivo sul risultato economico d'esercizio”. Dovrebbero. Potrebbe. L'assemblea approva i conti, pur con qualche mugugno di cui resta ampia traccia nel verbale., nell'unico campionato di B che non registra la coda dei play off dacché esiste la nuova formula.E si va così all'anno successivo, 22 novembre 2007. Altra assemblea annuale, altro bilancio da approvare e situazione ancora negativa.Dal punto di vista del Codice Civile, la condizione è peggiore rispetto all'anno precedente: articolo 2447, riduzione del capitale sociale al di sotto della quota minima. Rispetto a questo stato delle cose, determinato anche da un incremento dei costi per il personale “quasi raddoppiato rispetto all'esercizio precedente”, nella relazione sulla gestione si dichiara cheCiò che avviene giusto un giorno prima dell'assemblea, come si rileva nella relazione della società di revisione esterna, Mazars., relativo agli anni 2002, 2004 e 2005. Il dato sarà destinato a crescere negli esercizi a seguire.L'anno successivo, dal punto di vista del bilancio, ha carattere straordinario. Per esigenze di consolidato fiscaleCiò comporta che nel 2008 la società presenti due bilanci, uno al 30 giugno e uno al 31 dicembre.. Una rarità, visti i dati pregressi e successivi. Ma il patrimonio netto è di 1.787.492 euro, il che significa una perdita ben oltre il terzo del capitale sociale (sottoscritto per 6.471.355 euro). La situazione viene superata con un intervento dell'azionista di maggioranza., con l'articolo 2447 del Codice Civile a incombere. Il socio di maggioranza interviene e ripiana in una misura che riporta il patrimonio netto in attivo per circa 1,5 milioni di euro. Il che significa passare dall'articolo 2447 al 2446, e dunque la condizione rimane critica. Ma rispetto a ciò il Collegio Sindacale decide di tenere conto della straordinarietà della situazione (due bilanci in un anno solare) e dei ricavi che arriveranno nei mesi seguenti. Ovvio che non sia il caso di passare in rassegna analiticamente tutti i bilanci successivi. Meglio limitarsi a riportare i dati in rapida successione:Nell'esporre i risultati del bilancio chiuso al 31/12/2013 bisogna tornare a una trattazione analitica. Si tratta di un esercizio nel corso del quale vengono registrati momenti molti critici. La soluzione arriva grazie alla cessione del marchio, un'operazione della quale bisogna occuparsi più approfonditamente in un altro articolo perché richiede uno spazio a sé. Per il momento ci limitiamo a dire che,. E dunque, ancora una volta, la società guidata dal Mago delle Plusvalenze si trova sotto articolo 2446 del Codice Civile. A proposito di ciò, come si legge a pagina 21 della Nota Integrativa, l'azionista di riferimento “ha manifestato l'impegno a rendersi disponibile a rinunciare ad un ulteriore [refuso presente nel testo originale, ndr] quota del finanziamento soci infruttifero) [parentesi chiusa e mai aperta, per come si trova nel testo originale, ndr] qualora si rendesse necessario al fine di risolvere la situazione di cui all'art. 2446 del C. C.”. Si impegna a rendersi disponibile a rinunciare ulteriormente qualora si rendesse necessario. Meraviglia delle perifrasi. Succedono molte cose durante quell'anno di esercizio. Cambia la società di revisione esterna, con incarico che passa da Mazars a Audirevi. Soprattutto, accade chePassa un anno, viene approvato il bilancio al 31 dicembre 2014, e il Genoa si ritrova sotto la scure dell'articolo 2447 del Codice Civile.Tutto ciò avviene “al netto della rinuncia ad un finanziamento del socio di maggioranza avvenuto in data 22 dicembre 2014 pari a euro 12.430.000 e dell'apporto di versamento in conto copertura perdite da parte del socio Sig. Enrico Preziosi pari ad Euro 5.000.000”.A ciò si aggiunge un'importante postilla, illustrata dall'amministratore delegato genoano Alessandro Zarbano nel corso dell'assemblea annuale dei soci tenuta il 28 giugno 2015. Si legge nel verbale d'assemblea che “per effetto delle importanti plusvalenze già consuntivate e relative al trasferimento di alcuni giocatori, la residua perdita al 31 dicembre 2014 è stata interamente assorbita e il patrimonio netto è largamente positivo (...)”. Eccola qui, la nuova soluzione che permette di superare le strettoie degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile:Che in quel giugno 2015 è un'assise particolarmente infuocata, perché avviene nei giorni in cuiMa tutto ciò non basta a inficiare l'ottimismo del duo Preziosi-Zarbano. La relazione sulla gestione, a pagina 18, disegna uno scenario roseo per i conti della società, in virtù della “valorizzazione di nuovi calciatori acquisiti a 'parametro zero' o per cifre molto inferiori rispetto a quanto accaduto in passato e per i quali la Società si aspetta di poter realizzare plusvalenze nel corso della prossima sessione di mercato”. Avete letto bene:. E il concetto viene ribadito nel capoverso successivo, dove vengono sottolineate le plusvalenze realizzate “nel primo semestre del 2015 e quelle attese per la prossima sessione del calciomercato, allo stato attuale stimate in misura inferiore rispetto ai valori che potrebbero essere effettivamente realizzati per effetto della cessione di alcuni calciatori sui quali viene manifestato interesse da diverse squadre, dovrebbero confermare il raggiungimento del risultato operativo positivo del secondo semestre 2014 anche nel primo e secondo semestre 2015”.L'ottimismo è il sale della vita, diceva lo spot.Il bilancio al 31 dicembre 2015 registra un risultato d'esercizio negativo per -10.491.387 euro e un patrimonio netto negativo per -8.832.527. E dunque, ancora una volta, situazione da articolo 2447 del Codice Civile. Ma già nel capoverso successivo della relazione sulla gestione ci si affretta a precisare che: “Tale situazione risulta pienamente superata grazie alla realizzazione di importanti plusvalenze nel corso dell'ultima campagna trasferimenti invernale”.Quanto alle plusvalenze che permettono di rimettere in sesto i conti, esse vengono specificate a pagina 16 della relazione sulla gestione.Un ultimo dato merita d'essere rilevato rispetto a queste due transazioni: Perotti viene ceduto alla Roma e tuttora è in forza alla società giallorossa, mentre Mandragora giocherà soltanto una partita nella Juventus (per l'esattezza, 4 minuti proprio contro il Genoa) eNon è il primo caso di calciatore che permette al Genoa di realizzare una plusvalenza salva-bilancio ma poi si rivela poco o per nulla utile al club acquirente.Ancora una volta i conti della società devono confrontarsi con l'articolo 2446 del Codice Civile. ELe plusvalenze che consentono di raggiungere il risultato vengono indicate a pagina 16 della relazione sulla gestione.Anche in questo caso bisogna leggere il bilancio dell'anno successivo per avere le cifre esatte: nel caso di Pavoletti il Napoli versa 13 milioni di euro e garantisce una plusvalenza da 10,375 milioni di euro, mentre nel caso di Rincon la Juventus versa 8 milioni di euro e garantisce una plusvalenza da 7.846.872 milioni di euro.Durante la campagna trasferimenti dell'estate 2017 Pavoletti viene ceduto al Cagliari e Rincon viene ceduto al Torino. I due calciatori non sono stati utili a Napoli e Juventus, ma i denari di Napoli e Juventus sono stati indispensabili per riportare i conti del Genoa fuori dalla zona del rischio. In particolare, per due anni di fila la Juventus corre in soccorso del Genoa per acquisire calciatori poco o per niente utili a Massimiliano Allegri. Ovvio che nulla si faccia per nulla.Che registra un risultato d'esercizio negativo per -11.700.246 euro e un patrimonio netto anch'esso negativo per -10.852.235 euro. Situazione da articolo 2447 del Codice Civile. Che per l'ennesima volta viene superata grazie alla tredicesima, e alle “importanti plusvalenze” realizzate nel calciomercato di gennaio 2018.Quanto alle cifre precise di tali transazioni, non possiamo ancora darvele. Perché esse saranno rese note nel bilancio chiuso allo scorso 31 dicembre 2018.Potremo conoscerle quando finalmente saranno messe a disposizione dei soci durante l'assemblea annuale della prossima primavera.Come mai il trasferimento è stato realizzato a gennaio, nonostante che nelle settimane precedenti Mister Plusvalenza avesse giurato e spergiurato di non cedere Piatek a campionato in corso? E ancora: in che condizioni si trovavano i conti del Genoa, lo scorso 31 dicembre, rispetto agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile?Sarebbe un bell'atto di trasparenza se da Villa Rostan rispondessero agli interrogativi di Calciomercato.com.(3. continua)@pippoevai