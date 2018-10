Nonostante la mancata vittoria e i due gol subiti dalla difesa del Genoa, contro l'Udinese uno dei migliori in campo è apparso ancora una volta Davide Biraschi, sempre più leader di questo Grifone: "Peccato per come è andata la partita - ha affermato il difensore ai microfoni di Radio Nostalgia - e comunque in dieci abbiamo preso un punto che, guardando il bicchiere mezzo pieno, è importante. Il rammarico c’è, ma il punto ce lo teniamo stretto. Quasi assist gol a Bessa? Ho anticipato qualche avversario, poi ho visto Bessa tutto libero perché il difensore era andato su Piatek. Peccato che colpendola non sia riuscito a fare gol”.Il passaggio di testimone da Ballardini a Juric ha comportato un cambio di mentalità nel Grifone. Ma anche la sensazione che non tutto giri ancora per il meglio: “Ancora non siamo abituati e dobbiamo oliare i meccanismi - concorda Biraschi - Juric vuole un gioco completamente diverso, assai dispendioso dal punto di vista fisico. E se c’è stato un calo nel secondo tempo è stato anche per questo motivo: piano piano ci stiamo abituando a questo genere di gioco e arriveremo a toglierci grandi soddisfazioni. Il dispendio fisico comunque non credo che sia stato un motivo del calo avuto oggi: questa squadra si è sempre allenata bene e i dati lo confermano. Corriamo sempre molti chilometri e siamo tra i migliori in Serie A. Ci siamo più che altro un po’ abbassati, timorosi di portare a casa il risultato. Contro queste squadre è importante chiudere subito le partite, perché comunque prima o poi un gol te lo fanno”.Biraschi dice infine la sua sul fatto che col cambio di allenatore Piatek che non abbia più trovato la via del gol. Colpa dell' arrivo di Juric e del suo 3-5-2? “Sicuramente no, perché lavora tanto anche per la squadra. Nè il cambio di modulo né quello di allenatore hanno influito sul fatto che non abbia segnato. Allo Juventus Stadium abbiamo preso un punto e lui ha fatto un grande lavoro per la squadra. Anche oggi il mister gli ha chiesto di essere partecipe nella fase difensiva, nel prendere il play basso. Ma continuerà a fare gol”.