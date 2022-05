Nel corso della lunga intervista comparsa stamane sul Secolo XIX, l'ammistratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche del futuro dei vari senatori dello spogliatoio rossoblù: "Sturaro, Sigiru, Masiello, Badelj, Destro e Criscito ci hanno dato tutta la disponibilità a restare sia in A che in B. Ne stiamo parlando, sono giocatori importanti e che tengono al Genoa”.



Blazquez ha poi rivelato come a gennaio, al momento dell'esonero di Andriy Shevchenko, fu contattato anche un grande ex molto amato dalla tifoseria: “Nicola è stato consultato a un certo momento da Spors”.