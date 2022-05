Lunga intervista quest'oggi sulle colonne del Secolo XIX per, uno dei quadrimviri della 777 Partners che dallo scorso novembre ha preso in mano le redini del Genoa.Tra gli argomenti trattati c'è anche il futuro di AlexanderMa le statistiche riguardo l'expected goal non è poi così penalizzante. Certe partite, per esempio quelle con Udinese e Empoli avremmo meritato di vincerle, in fondoRiguardo alle altre possibili scelte di mercato, Blasquez ha aggiunto: "Ho sentito i ragazzi, loro rimarrebbero anche in Serie B. E, proprio ieri, il procuratore di uno dei giocatori più importanti mi ha detto: 'se c'è un progetto importante noi restiamo'.. Cambiaso? A gennaio per lui abbiamo rifiutato un'offerta importanteCome a Siviglia dove abbiamo ritirato Koundè dal mercato rifiutando 60 milioni, ma lo ritenevamo un giocatore indispensabile per provare ad andare in Champions”.Infine una puntualizzazione importante sull'avvento degli americani a Genova: "Un concetto vorrei che fosse chiaro:La situazione economica era molto pesante,Per subentrare. Il gruppo 777 non spende, investe, l’obbiettivo è l’autogestioni finanziaria e contiamo di arrivarci in tre anni. Sogniamo un Genoa europeo. Abbiamo commesso errori a partire da Shevchenko, ma il progetto resta".