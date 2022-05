Il Genoa prova a blindare i suoi gioielli. Anche in caso di retrocessione: “Ostigard non vorrei perderlo - ammette Andres Blasquez al Secolo XIX - Era in B e non giocava molto, qui potrebbe giocare in tutte le squadre di A. Pensiamo che lui sia molto soddisfatto qui, vorrei rimanesse anche in B. Cambiaso? Non dobbiamo vendere per necessità, a gennaio abbiamo ricevuto un’offerta per Cambiaso che da sola ci avrebbe finanziato il mercato e non ci avrebbe costretto a immettere subito denaro fresco. Abbiamo preferito mettere denaro piuttosto che cedere Cambiaso”.