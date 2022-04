Malgrado la zona salvezza sia distante ben 6 punti e alla fine del campionato manchino appena 5 turni, unobdei patron del Genoa, Andres Blazquez, crede ancora che l'impresa per i rossoblù sia possibile “Non ci arrendiamo, abbiamo ancora cinque partite a disposizione e dobbiamo giocare contro Cagliari e Sampdoria nelle prossime due - ha dichiarato l'imprenditore americano al Secolo XIX - Abbiamo battuto il Cagliari all’andata, dobbiamo vincere per restare in vantaggio e ridurre il distacco. Lo siamo anche con il Venezia, la squadra è viva e lo ha dimostrato anche a Milano: vuole combattere fino alla fine“.