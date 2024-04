Genoa, Blazquez: 'Abbiamo salvato il club dall'incubo. Ora puntiamo all'Europa' VIDEO

"Quando abbiamo acquistato il Genoa, il club viveva un incubo": parole e musica di Andres Blazquez, amministratore delegato del Grifone che nel parlare dell'esperienza della 777 Partners alla guida del club più antico d'Italia spiega quanto fosse complicata la situazione nel novembre 2021, momento del passaggio di mano della società da Enrico Preziosi alla holding della Florida: "All'epoca - ha spiegato il dirigente spagnolo al podcast inglese The Debrief - il Genoa era vicino alla liquidazione, con 70 milioni di euro di costo del lavoro, quattro allenatori stipendiati e ulteriori 20/25 milioni di costi aggiuntivi, tra commissioni per gli agenti e altre spese. Adesso siamo la terza squadra del campionato nel rapporto punti in classifica/salari, la più alta affluenza allo stadio (98% in ogni partita) e registrato la più alta richiesta di biglietti nella storia della città. E non finisce qui: già dall’anno prossimo vogliamo che il club diventi del tutto auto-sostenibile".



Conti economici che però dovranno andare di pari passi con quelli sportivi: "Vogliamo concorrere per un posto in Europa ed entrarci entro due anni, a partire da adesso. Durante questa stagione non ho mai messo la salvezza come obiettivo perché ai ragazzi, all’allenatore e a chi mi circonda ho sempre detto di pensare in alto e non in basso. Entrare nella top 10 è difficile, perché in Italia esiste una grande differenza di budget tra le grandi squadre e le altre. Però vogliamo fare sempre meglio. Vogliamo far rivivere ai tifosi altre notti come quella di Liverpool. Il Genoa è ambizioso e vive in una città ambiziosa, ci stiamo sforzando di riportare il club all’altezza della sua ricca storia".



Un ruolo fondamentale per conciliare la ambizioni economiche e agonistiche della 777 Partners lo giocherà il settore giovanile del club, da anni fiore all'occhiello del Grifone: "Il vivaio del Genoa è probabilmente il migliore in Italia nel processo di trasformazione dei giovani calciatori in professionisti. Al nostro arrivo, tuttavia, mancavano strutture e personale adeguati. Ci siamo così messi all'opera per migliorarli e mantenere alta la competitività. Abbiamo ampliato lo staff scouting e il livello dei nostri tecnici".