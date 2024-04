Genoa, la Juve prova il sorpasso all'Inter per Gudmundsson: pronta l'offerta al giocatore

Il talento islandese del Genoa, protagonista di una stagione straordinaria coronata da 19 reti tra club e nazionale, sembra destinato ad essere l'oggetto di contesa estiva tra le due più acerrime rivali del nostro calcio:Se l'interesse dei nerazzurri per il numero 11 rossoblù è noto ed esplicito ormai da mesi, altrettanto sembra esserlo anche quello dei bianconeri, usciti tuttavia allo scoperto solamente negli ultimi giorni.Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport, di recente la dirigenza juventina avrebbe avuto un colloquio con i fratelli Giuffrida, la coppia di procuratori che cura gli interessi di Gudmundsson. Nel corso della chiacchierata la Vecchia Signora avrebbe anche avanzato unada sottoporre al giocatore per convincerlo a sposare la causa bianconera. All'islandese verrebbe proposto unUno stipendio quasi doppio rispetto a quello attualmente percepito al Grifonein caso di raggiungimento di alcuni bonus.

Il giocatore, da parte sua, sarebbe ben lieto di poter vestire la maglia del club più titolato d'Italia, con il quale potrebbe anche esibirsi in Champions League e nel Mondiale per Club in programma negli Usa nell'estate 2025. Il vero ostacolo appare casomai il Genoa.forti anche dell'interesse suscitano dall'ex PSV in Inghilterra, dove piace in particolare al Tottenham,di euro. Cifra che la Juve potrebbe abbassare inserendo nell'operazione un paio di contropartite tecniche gradite ai rossoblù, come i giovani Tiago Djalò ed Enzo Barrenechea.