Genoa, Blazquez: 'Appena risolti i problemi lasciati dalla vecchia gestione lotteremo per l'Europa'

Nel corso della lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche della situazione societario del club di proprietà dalla 777 Partners: "Per il momento stiamo ripulendo - ha affermato il dirigente basco riferendosi alla situazione non esattamente rosea lasciata in eredità dalla gestione targata Enrico Preziosi - Abbiamo il quarto costo per punto del campionato comparato con il monte ingaggi. Abbiamo 14 milioni di ingaggi su calciatori che non utilizziamo, che abbiamo ereditato dalla vecchia gestione. Quando siamo arrivati c’erano 73 milioni di costi ingaggi con 40 di ricavi. Ora ne abbiamo 29 di ingaggi, di cui quei 14. Sfruttando bene quei 14, potremmo avere una rosa più forte e densa. Quando riusciremo a farlo, dovremo lottare per l’Europa. Come città, tifo e storia, il Genoa deve lottare in modo costante per l’Europa".



Una dichiarazione di intenti chiara a precisa che sta già portando i primi frutti, come dimostra il recente riscatto del cartellino di Ruslan Malinovskyi, prelevato due settimane fa a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia per 7 milioni di euro: "La parte sportiva mi ha detto che era meglio acquistarlo ora che a giugno. Io decido se accettare la proposta tecnica e quindi riportarla al board di 777, che è composto da quattro persone. Il mio compito è creare un gruppo di lavoro e dargli fiducia per sviluppare e crescere. Sono un po’ un headhunter interno. Io do la libertà di fare cose diverse. Devo saper scegliere bene le persone e dare i giusti compiti a chi è dentro. Il lavoro più bello sarebbe che vengo a lavorare, perché vuol dire che sarei riuscito a delegare tutte le funzioni alle persone giuste. Il ruolo di ogni CEO è quello di non rendere la propria presenza sempre richiesta".