Malgrado la recente retrocessione in Serie B, il progetto del Genoa di donare in sinergia con la Sampdoria un volto nuovo allo stadio Luigi Ferraris non è affatto tramontato.



A spiegare le intenzioni del club rossoblù è l'amministratore delegato del Grifone Andrez Blazquez: “Sono investimenti che prescindono da Serie A o B - ha detto il dirigente americano al Secolo XIX riferendosi anche al nuovo centro sportivo del Genoa - Abbiamo presentato un progetto dettagliato a Comune e Sampdoria, ci è stato chiesto di muoverci insieme al club blucerchiato e di attendere, anche perché la Samp potrebbe passare di proprietà. A noi interessa avere buoni rapporti con tutti e quindi aspettiamo, se un domani il sindaco ci dicesse di andare avanti da soli ci metteremo subito all’opera perché lo stadio ha bisogno di un intervento molto deciso“.