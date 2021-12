Dopo Josh Wander, che aveva parlato pubblicamente ai microfoni dei giornalisti a margine del derby di venerdì sera, ieri è toccato al suo socio Andres Blazquez fare il punto sulla situazione in casa Genoa.



E anche lui, come il collega, ha tenuto a sottolineare come malgrado le evidenti criticità la posizione di Andriy Shevchenko non sia affatto in discussione: "Stiamo attraversando un momento particolarmente difficile - ha ammesso Blazquez a Italia Uno - ma ne usciremo lavorando tutti insieme, andando avanti tutti uniti. E' per questo che non siamo preoccupati. Abbiamo piena fiducia in Shevchenko e nessun dubbio sul suo conto. Siamo contenti del suo operato. Con lui e Spors ce la faremo di sicuro".



Blazquez ha poi parlato dei molti infortunati che stanno decimando la rosa rossoblù: "E' una situazione che non ci aspettavamo ma piano piano stanno tornando tutti a disposizione. Sul mercato di gennaio vogliamo lavorare bene per fare una buona seconda parte di stagione. Abbiamo già individuato diverse priorità e abbiamo le idee chiare. Siamo convinti di trovare i giocatori giusti per i ruoli nei quali abbiamo bisogno".