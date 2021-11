Il manager della 777 Partners, Andres Blazquez, ha illustrato a Off the Pitch i progetti che la nuova proprietà del Genoa nutre sulle infrastrutture appartenenti al club rossoblù: "Il fatto che la maggior parte dei club non possegga il proprio stadio è una debolezza strategica del calcio italiano - ha dichiarato - Le strutture e gli standard sono bassi, con molti che non ricevono aggiornamenti significativi da Italia ’90. Questo limita fortemente i ricavi delle partite, che sono in ritardo rispetto alle altre cinque grandi leghe. I club in Premiership e anche alcuni club in Spagna hanno sviluppato queste nuove strutture multiuso all’avanguardia. Il Wanda è fantastico, Bilbao ha uno stadio incredibile, quindi vogliamo sicuramente dedicare risorse significative".



La strada che porta al rinnovamento del Ferraris, per Blazquez, è solo una e comporta un'inevitabile unità di intenti con l'altra metà del calcio cittadino: " Dobbiamo lavorare con la Sampdoria sulla migliore soluzione possibile in modo che tutti possano ottenere ciò di cui hanno bisogno dallo stadio".