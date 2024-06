Genoa, Blazquez: "Ferraris basilare per il nostro sviluppo. Sampdoria e Regione devono aiutarci"

Getty Images

Nel corso della lunga intervista concessa quest'oggi a Calcio e Finanza, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato anche della situazione relativa all'ammodernamento dello stadio Luigi Ferraris. Tema annoso in città e prioritario in quello che è il programma di sviluppo del club rossoblù: “- ha spiegato Blazquez -Ci sono pochissimi stadi che sono al livello di quelli europei. Inter e Milan pur avendo un impianto vetusto per ogni partita introitano milioni di incassi, noi siamo sui 300mila a partita. Iodi incassi tra ticketing, hospitality e merchandising”.

Il manager spagnolo ha poi fatto un parallelo proprio con la Liga per provare a spiegare l'importanza di avere un dialogo aperto e concreto con le autorità politiche e amministrative: "Gli stadisono più nuovi e aggiornati anche laddove lo stadio non è di proprietà come nel caso del Betis a Siviglia e dell’Athletic a Bilbao.. Non è necessario, insomma, che un club sia proprietario dell’impianto per portare a termine lavori.”

Una sorta di appello che Blazquez lancia all'indirizzo degli enti locali genovesi e liguri, soprattutto in vista degli Europei 2032, che Genova vorrebbe ospitare: “Noi, se non altro per un motivo di equità con La Spezia, dove ha garantito un terzo della spesa per lo stadio. Inoltre,e abbiamo la fortuna che sia favorevole al rinnovamento dell’impianto anche perché potrebbe essere un cambio urbanistico importante per Marassi inteso come quartiere”.

Blazquez spiega infine come un altro soggetto fondamentale nella piena riuscita del progetto sia rappresentato dalla Sampdoria, co-utilizzatrice dell'impianto di Marassi: “portandolo alla categoria 4 UEFA. E’ evidente cheper fare una cosa insieme. Una volta cambiata la proprietà abbiamo cominciato a lavorare in un modo molto produttivo per uno stadio più moderno con servizi più efficienti e aggiungendone di altri che in questo momento non ci sono”.