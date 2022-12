L'incarico è ad interim, come si evince dal comunicato diffuso ieri dal Genoa, ma la fiducia che la dirigenza rossoblù nutre nei confronti di Alberto Gilardino appare tutt'altro che condizionata.



Almeno stando a quanto l'amministratore delegato del club, Andres Blazquez ha dichiarato a tal proposito a Il Secolo XIX: "Abbiamo grande fiducia in lui, è un campione del mondo e i campioni del mondo in questa Serie B stanno andando molto bene. E con la Primavera in questi mesi ha già dimostrato le sue qualità di allenatore".



Parole importanti quelle espresse dall'alto dirigente della 777 Partners che potrebbero precedere ad una permanenza in sella dell'ex bomber più lunga di quanto inizialmente preventivato.