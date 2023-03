Lunga intervista quest'oggi sulla colonne di Repubblica per l'amministrazione delegato del Genoa Andres Blazquez.Tra i temi toccati il momento estremamente positivo vissuto dai rossoblù: “Insomma, dovrei essere sereno e invece sono nervosissimo.ma contemporaneamente su un altro canale c’è Spal-Cosenza,. Ora in testa ho solo la trasferta di Brescia. Sono in fondo alla classifica, ma erano partiti per venire in serie A. Non mi mi fido".Un entusiasmo, quello che si respira attorno al Grifone, che sta coinvolgendo anche tifosi e sponsor: ", avessimo altri mille posti in tribuna vip li avremmo già tutti venduti eIl rapporto con le istituzioni è eccellente, con sindaco e presidente della Regione ci sono rapporti continui anche in funzione del nuovo stadio".A tal proposito Blazquez apre poi un altro capitolo: “ma anche con le istituzioni e gli organi di polizia. Per la stagione 2024-25 sarà pronta la tribuna, negli anni successivi si procederà con i Distinti e le Gradinate.Chiusura infine sul futuro di Alberto Gilardino: "Sta facendo bene, credo si trovi bene qui e al momento posso dire che. Poi a fine stagione, come è normale che sia, parleremo e vedremo se lui vuole restare".