Genoa, Blazquez nega di non volere Balotelli: "Tesi ridicola"

Getty Images

L'arrivo ufficializzato nella serata di ieri di Gaston Pereiro al Genoa non sembra necessariamente bocciare lo sbarco in rossoblù di un altro svincolato.Da giorni il club segue con interesse la situazione direstato senza contratto lo scorso 30 giugno al termine della sua esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor. Il giocatore avrebbe già dato il proprio consenso a trasferirsi al Grifone ad Alberto Gilardino, a sua volta impaziente di fortificare un reparto avanzato privo di idee e di uomini.Come raccontato ieri, tuttavia,dalla dirigenza ligure che vorrebbe attendere l'esito della prossima gara di campionato contro il Bologna per capire come muoversi.

Tuttavia i rumors che fuoriescono da Pegli parlano di un altolà imposto dai piani alti di Villa Rostan all'ingaggio del 34enne bresciano. Uno stop che, secondo quanto raccontato al Secolo XIX non sarebbe però arrivano dall'amministratore delegato, come invece in molti avevano ipotizzato nelle scorse ore: “- ha dichiarato al quotidiano genovese il dirigente spoagnolo -