L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha tracciato un bilancio parziale della prima parte di stagione del Grifone: "Siamo soddisfatti di quanto fatto finora - ha dichiarato al Secolo XIX - però siamo anche esigenti e autocritici. Siamo i più forti in B, dominiamo le partite ma servono più gol e punti".



Blazquez ha poi aggiunto: “Dopo sei partite avremmo potuto avere 18, quindi ne abbiamo 5 di meno. Ovviamente dico questo perché vorrei vincere sempre e anche la squadra quando scende in campo lo fa per ottenere sempre i tre punti. Credo che siamo la squadra più forte della Serie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perché il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato".