L'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato dell'attuale situato del Grifone quest'oggi nel corso di un evento promozionale: "Abbiamo cominciato forte per poi vivere un periodo di crisi di identità, ma penso che ci siamo ripresi - ha detto a Primocanale - La squadra sta giocando molto bene e il secondo tempo di Cosenza è la dimostrazione della forza e dell'identità di questo gruppo. Per me è stato uno dei migliori secondi tempi della stagione e credo che siamo in crescita. Alla fine l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di vincere il campionato e siamo sulla buona strada per vincerlo, anche se il cammino è lungo."





Blazquez ha fatto poi il punto sullo stato psico-fisico della squadra in vista dello scontro al vertice in casa della capolista Ternana: "A livello emotivo e sportivo ci arriviamo bene, la maggior parte dei giocatori è a disposizione ma aspettiamo di riavere elementi come Sturaro, Ekuban e Galdames che è sulla via del ritorno. La squadra è forte e tutti sono potenziali titolari, ci andremo convinti di poterla vincere".



Una battuta, infine, sul calore di un pubblico che non manca mai di far sentire la propria presenza ai giocatori: "Siamo contenti per ogni nostro singolo tifoso che viene alle partite sia in casa che in trasferta. Anche mio figlio non viene più con me ma preferisce andare in Nord e attraverso di lui anche io percepisco il sentimento del tifoso. E per questo ringrazio i tifosi e la città"