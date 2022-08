Alexander Blessin, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Benevento in Coppa Italia: "Quando prendi due gol significa che la difesa non va bene, mi fa arrabbiare questa cosa. Nel primo tempo ho visto una buona gara e abbiamo fatto tante occasioni per segnare, poi ci siamo abbassati troppo e questo mi dà fastidio, parecchio. Due gol presi nei minuti di recupero del primo e del secondo tempo, dovremo affrontare con la squadra questa situazione. Dobbiamo lavorare molto e stare con i piedi per terra. Comunque buon primo tempo, ma nei momenti giusti non siamo stati sul pezzo".