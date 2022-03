Ecco le parole di Alexander Blessin, tecnico del Genoa, prima della sfida contro l'Atalanta a Dazn:



"La domanda è: come portiamo la palla in rete? Non credo che avremo molte occasioni qui a Bergamo, sono una grande squadra ma non imbattibile, dovremo sfruttare le nostre poche occasioni. Il mio futuro? Non è una domanda per me, se ne occupa il direttore sportivo assieme a tutta la dirigenza"