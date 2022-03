Lunga intervista questa mattina sulle pagine di Tuttosport per l'allenatore del Genoa,, che ha spiegato la sua filosofia di gioco: ". E non sono fuori dal mondo. Mi rendo conto cheUn allenatore può parlare, raccontare tante cose, ma conta soltanto il campo. E per ottenere risultati serve lavorare tanto e con il massimo impegno. Noi qui lo stiamo facendo, per questo confido che arriveranno anche le vittorie".Il tecnico tecnico ha parlato anche del suo repentino approdo in Italia:E in crescita. Certo, la Premier è ancora il top, ma in Italia ci sono tanti giocatori interessanti e anche una voglia di investire nel calcio. C’è una grande attenzione alla tattica, quasi un’esasperazione. Io ho sempre guardato alla tv le squadre italiane. Quando sono arrivato al Genoa sapevo cosa avrei trovato“.Blessin ha anche affrontato la questione relativa all'ottimo feeling tra lui e la dirigenza:dal presidente al direttore sportivo, ai dirigenti, all’allenatore fino allo staff e alla squadra. L’unione di intenti fa la forza di un gruppo. ILavoriamo tutti insieme per portare avanti un progetto nuovo, con idee originali ma chiare, convinti della bontà del nostro operato".