Lo 0-0 ottenuto ieri sera a Bergamo è stato il sedicesimo pareggio raggiunto dal Genoa in questo campionato. Un dato record nell'attuale stagione in Europa che presto potrebbe diventare addirittura storico per quel che riguarda la Serie A.



Nel caso in cui i rossoblù, che dall'arrivo di Blessin sulla loro panchina non hanno mai perso né vinto, dovessero impattare altre due delle residue nove gare salirebbero a quota 18 pareggiando, è proprio il caso di dirlo, il primato assoluto di X per un campionato a 20 squadre. A stabilirlo fu l'Inter di Mancini nel 2004/05, soglia poi eguagliata anche dall'Empoli dieci anni più tardi.



Allargando lo sguardo anche ai tornei a 16 e 18 squadre, c'è però chi ha fatto molto di più. Nel 1982/83 l'Udinese, in un campionato con sole 16 compagini, uscì dal campo con un punto in tasca in ben venti delle 30 partite disputate. Il record assoluto appartiene comunque al Mantova 1966/67. In quell'anno i virgiliani, protagonisti di un torneo con 18 partecipanti, si divisero la posta in palio con l'avversario in 22 occasioni. C'è però da sottolineare come sia i friulani che i lombardi partecipavano a campionati in cui la vittoria valeva ancora due punti. Ergo, pareggiare equivaleva ad un mezzo successo soprattutto per formazioni di media o bassa classifica. A differenza di oggi dove ogni X è una mezza sconfitta.