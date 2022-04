Inizierà oggi l'avvicinamento del Genoa al decisivo scontro diretto con il Cagliari, in programma a Marassi domenica sera.



Nell'agenda di Alexander Blessin uno degli obiettivi principali sarà quello di provare a recuperare almeno un paio di quei giocatori attualmente domiciliati in infermeria.



Aa Ad avere le percentuali più alte di rientro è Stefano Sturaro, assente nelle ultime due gare contro Lazio e Milan. Speranze di recupero ci sono poi anche per i lungodegenti Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella, due elementi che, pur non essendo attaccanti, potrebbero dare una grossa mano ad un reparto avanzato in crisi nera.



Difficile infine pensare di poter rivedere già contro i sardi altre due pedine da tempo lontane dai campi. Sia Zinho Vanheusden che Lennart Czyborra dovranno infatti avere ancora un po' di pazienza prima di essere dichiarati abili e arruolabili.