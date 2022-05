Al termine di una settimana contraddistinta da voci e illazioni riguardo al suo futuro, Alexander Blessin interviene in prima persona per fare chiarezza sul suo rapporto con il Genoa: "Il mio contratto è legato a un progetto di lungo termine che non dipende dalla Serie A o dalla Serie B - ha detto il tecnico al Secolo XIX nel corso della conferenza di presentazione della sfida odierna contro la Juve - Quando ho firmato, tra l'altro, eravamo già consapevoli che mantenere la categoria sarebbe stato difficile. Noi, però, non siamo ancora in B: voglio utilizzare tutte le energie per concentrarmi sulle prossime tre partite e non sul futuro".