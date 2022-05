Il derby perso sabato sera contro la Sampdoria non ha soltanto affossato le speranze salvezza del Genoa. La retrocessione sempre più vicina rischia di scombinare le carte future del mazzo rossoblù.



Importanti novità a tal proposito potrebbero arrivare innanzitutto dal fronte allenatore. Malgrado le ripetute assicurazioni delle scorse settimane circa la permanenza di Alexander Blessin anche in caso di caduta in cadetteria, voci sempre più insistenti provenienti dal Belgio indicano nel 48enne tedesco il prossimo allenatore dello Standard Liegi. Un club non casuale dal momento che i valloni, ormai da un paio di mesi, sono entrati a far parte di quella galassia voluta dalla 777 Partners di cui fa parte anche il Genoa.