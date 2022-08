Inizia con un successo il campionato del Genoa, vittorioso sul campo del Venezia per 2-1 nel primo turno di Serie B.



Queste le parole del tecnico rossoblù Alexsander Blessin nel post-gara del Penzo: "Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo quando abbiamo creato varie occasioni da rete. Anche la fase difensiva è andata bene, anche se abbiamo concesso troppo. Potevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti e abbiamo rischiato. Ovviamente non siamo ancora al massimo della forma e negli ultimi minuti abbiamo avuto anche un po' di fortuna ma l'importante era vincere. Sono contento anche per i tifosi che sono arrivati numerosi a sostenerci".



Blessin ha poi risposto anche ad una domanda sull'imminente arrivo di Mattia Aramu, proveniente proprio dal Venezia, e sul mercato in generale: "Ha grandi qualità ma al momento non è un nostro calciatore. Ci sono ancora due settimane nelle quale operare per migliorare il nostro organico. Ho parlato con la dirigenza per trovare un altro giocatore da inserire in rosa".