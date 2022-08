L'indicazione di Alexander Blessin è arrivata già nel primo incontro ufficiale della nuova stagione, quello di lunedì scorso in Coppa Italia contro il Benevento. La prima scelta per la porta del Genoa sarà il neo-acquisto Josep Martinez.



Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Lipsia proprio per volere del tecnico tedesco, pare dunque aver vinto il ballottaggio con il collega di reparto Adrian Semper che metteva in palio la titolarità dei pali rossoblù.



Una situazione per nulla cristallizzata, poiché potrebbe modificarsi da un momento all'altro, che tuttavia non sembra essere stata digerita dal croato che starebbe addirittura valutando l'addio al Grifone.



Dopo la stagione di apprendistato trascorsa alle spalle di Salvatore Sirigu, Semper riteneva di essersi guadagnato i galloni di titolare con l'addio del Campione d'Europa. Così, invece, non sarà, almeno per il momento, malgrado l'ex Chievo si sia sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Anche per questo il ragazzo starebbe prendendo in seria considerazione le offerte di mercato che certo non gli mancano. Su tutte quella dell'ambizioso Como, alla ricerca di portiere a cui affidare la protezione della propria porta e impaziente di puntare sul 24enne di Zagabria.