Festa salvezza e festa scudetto archiviata in palio inci sono soltanto posizioni in classifica che vorrebbero dire principlamente maggiori introiti da piazzamento a fine stagione. Gli emiliani devono difendere il terzo posto da Juventus e Atalanta mentre i liguri hanno il Monza a -1 all'11esimo posto. E se da un lato Alberto Gilardino si è legato con un rinnovo ai rossoblu genoani, sarà questa l'ultima partita di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblu bolognesi.(3-5-2): Leali; Cittadini, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha. All. Gilardino.

(4-1-4-1): Ravaglia; Moro, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Odgaard, Urbanski, Aebischer, Ndoye; Castro. A disposizione: in attesa. Allenatore: Thiago Motta.