Dopo mesi di calma piatta torna a circolare una voce relativamente alla possibile cessione societaria del Genoa. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Francia e da una fonte del tutto autorevole.



Secondo quanto riporta L'Equipe il club rossoblù, formalmente messo in vendita da Enrico Preziosi ormai da diversi anni, sarebbe tra quelli che l'ex proprietario del Lille Gèrard Lopez avrebbe individuato in giro per l'Europa per tornare ad investire personalmente nel pallone, dopo aver venduto a fine 2020 le quote della società dei Mastini. Assieme al club più antico d'Italia il quotidiano transalpino sostiene che l'uomo d'affari lussemburghese avrebbe già instaurato contatti avanzati per rilevare i pacchetti di maggioranza anche degli inglesi del Southampton e degli spagnoli del Valencia.



Profondo amante dello sport, il 49enne Lopez è un ex giocatore di basket, con un passato nel campionato universitario statunitense, e tra il 2009 e il 2015 ha ricoperto il ruolo di presidente del Team Lotus di Formula 1, del quale è ancora azionista. I suoi investimenti spaziano dalle nuove tecnologie, al settore energetico, alla procura di calciatori.

Possiede, inoltre, una delle collezioni d'auto più prestigiose al mondo.