Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, parla di Piatek, centravanti del Genoa, a la Gazzetta dello Sport: "È un attaccante molto forte, giocare al Genoa o in un top club non fa differenza. Bisogna vincere e segnare ovunque, farlo in una squadra non di primissima fascia è più complicato che in una big. Non vedo perché un bomber come Krzysztof dovrebbe smettere di far gol una volta arrivato in un gruppo attrezzato per ottenere risultati. Piatek al centro del tridente di Gattuso? Farebbe bene in qualunque tridente. Le ripeto, stiamo parlando di un ragazzo che ha tutte le qualità per giocare nel Milan come nel Real Madrid".