Genoa, Bonucci si propone per sostituire Dragusin. Ma il club...

Marco Tripodi

Con Radu Dragusin sempre più lontano dalla Genova rossoblù, il Grifone si guarda attorno nel tentativo di individuare il sostituto del 21enne difensore rumeno.

Tra le possibili alternative una arriva dalla Germania dove Leonardo Bonucci, sbarcato in Bundesliga soltanto la scorsa estate, si sarebbe già stufato dell'esperienza all'Union Berlino e smanierebbe dalla possibilità di tornare in subito in Italia nella stagione che conduce a Euro 2024.



Il giocatore, secondo ciò che racconta stamane Il Secolo XIX, si sarebbe proposto al Genoa, club nel quale transitò virtualmente, senza mai scenderebbe in campo, nell'estate 2009 nell'ambito dell'operazione che portò Milito e Motta all'Inter, prima di essere definitivamente tesserato dalla Juventus.



Bonucci, che tra le altre cose è stato compagno di nazionale di Alberto Gilardino, non sarebbe tuttavia un profilo gradito alla dirigenza rossoblù per almeno tre motivi: ingaggio, rendimento ed età. L'ex difensore bianconero in Germania percepisce uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che al Genoa lo farebbe diventare uno dei più pagati della rosa. Ostacolo che si potrebbe anche bypassare chiedendo uno sforzo a un giocatore che tuttavia a maggio compirà 37 anni e che nelle ultime stagioni sembra aver perso molto dello smalto che ne ha contraddistinto gran parte della carriera. L'arrivo di Bonucci al Grifone, inoltre, richiamerebbe in qualche modo alle operazioni tipiche della gestione Preziosi, quando spesso si sostituiva una partenza eccellente con l'arrivo di un calciatore di grido ma con il meglio della propria carriera ormai alle spalle. Un'epoca che i tifosi rossoblù non ricordano certo con piacere e con cui l'attuale proprietà non vuole avere nulla a fare, anche alla luce delle recenti beghe giudiziarie.



In sintesi, se Bonucci chiama difficilmente il Genoa sembra disposto a rispondere.