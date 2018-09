La vittoria sul Bologna non è stata la sola notizia positiva arrivata ieri in casa Genoa.



Nel primo pomeriggio, proprio a ridosso del fischio d'inizio della gara contro i rossoblù emiliani, la società ligure ha tagliato un importante traguardo: quello dei 18 mila abbonati. Una cifra definitiva raggiunta nell'ultimo giorno utile ai tifosi per sottoscrivere la tessera annuale e superata per appena 4 unità.



Un traguardo importante che migliora sensibilmente i dati delle ultime stagioni, dimostrando come la sempre molto calorosa tifoseria genoana creda fortemente in questo nuovo gruppo.