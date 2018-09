L'obbiettivo è quello di superare quota 18.000 tessere, facendo meglio delle ultime due stagioni.



Approfittando della pausa imposta dagli impegni delle nazionali al campionato la dirigenza del Genoa ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti assecondando le tante richieste giunte in sede da parte di molti tifosi fino al prossimo impegno casalingo dei rossoblù, programmato per domenica 16 settembre alle 15 con il Bologna.



Per sottoscrivere gli abbonamenti i sostenitori del club più antico d'Italia dovranno recarsi a partire da oggi al Ticket Office ufficiale della società al Porto Antico, aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 19, muniti della tessera Dna Genoa e degli appositi moduli scaricabili dal sito della società.



Attualmente sono 17.490 le tessere annuali vendute dal Grifone in vista della nuova stagione. Un dato sostanzialmente in linea con quello delle ultime due stagione. Nei prossimi dieci giorni, tuttavia, si cercherà di sfondare il muro dei 18.000 abbonamenti.