È ormai un'abitudine tipica di ogni sessione di calciomercato quella di vedere il nome di Amin Younes associato ad un possibile sbarco al Genoa.



L'esterno offensivo del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri nelle prossime settimane alla ricerca di quello spazio negatogli fin qui dalla sua esperienza all'ombra del Vesuvio. I rossoblù, che nei suoi confronti nutrono una speciale attrazione fin dai tempi in cui militava nell'Ajax, sono in prima fila in caso la società di De Laurentiis decidesse di cederlo in prestito. Attenzione però alla concorrenza, rappresentata soprattutto dal Werder Brema che, secondo quanto scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schiera, avrebbe già messo anch'esso nel mirino il talentuoso trequartista tedesco.