Genoa e Fiorentina bussano alla porta del Sassuolo per il medesimo giocatore. Nel mirino delle dirigenze di liguri e toscani è infatti finito Alfred Duncan, 26enne mediano ghanese da cinque stagioni e mezzo ormai domiciliato in Emilia.



Convincere la società neroverde a privarsi di una pedina considerata molto preziosa da mister De Zerbi, tuttavia, non sarà un'impresa semplice. Il Sassuolo non appare infatti per nulla convinto di privarsi dell'ecclettico mediano e solo un'offerta importante, di molto superiore ai 10 milioni di euro, potrebbe far cambiare idea al club emiliano.