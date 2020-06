La pesante sconfitta rimediata dal Genoa in casa con il Parma non è stata l'unica cattiva notizia arrivata martedì sera per Davide Nicola.



BOMBER KO - Contro i ducali il tecnico piemontese ha dovuto fare a meno fin dal primo minuto di Antonio Sanabria, l'attaccante più in forma dei rossoblù prima della lunga sosta e punto di riferimento offensivo del Grifone. Colpito da un affaticamento muscolare nel corso della rifinitura pre-gara di lunedì, con il Parma il paraguaiano non si è neppure accomodato in panchina, guardando i suoi compagni dalla tribuna deserta del Ferraris. Il suo impiego dopodomani nella sfida da non fallire contro il Brescia resta in bilico, visto il poco tempo a disposizione per recuperare.



SENZA IL CAPITANO - Chi invece martedì in campo ci è andato è stato Mimmo Criscito. Ma la serata per lui non sarà tra quelle da raccontare con orgoglio. Dopo aver fallito il rigore del possibile 1-1 a metà del primo tempo, il capitano del Grifone ha dovuto alzare bandiera bianca ad inizio ripresa a causa di un fastidio all'adduttore. Pur non trattandosi di nulla di particolarmente grave risulta difficile, anche in questo caso, ipotizzarne un recupero entro le prossime 48 ore.